Il y a quelques mois sortait, sur la plate­forme Netflix, un docu­men­taire en quatre parties sur la carrière et la dernière saison de Rafael Nadal.

Dans celui‐ci, on apprend notam­ment le moment où l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus riva­liser comme avant sur le court. Un élec­tro­choc qui l’a conduit à mettre fin à sa carrière quelques semaine plus tard.

C’est la femme du cham­pion espa­gnol, Xisca Perello, qui livrait un témoi­gnage saisis­sant au sujet de ce moment forcé­ment compliqué.

« Il s’est enfermé dans la salle de bains et il n’al­lait pas bien. C’est dans son ADN de conti­nuer à se battre. Mais à ce moment‐là, sur le tournoi de Bastad (en juillet 2024, défaite en finale contre Nuno Borges, NDLR), il a vrai­ment compris que non… qu’il n’en était plus capable. Il m’a dit : ‘Je dois prendre ma retraite’. Il ne se recon­nais­sait plus sur le court. À ce moment‐là, il a compris qu’il ne pouvait plus donner davantage. »