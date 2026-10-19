Il y a quelques mois sortait, sur la plateforme Netflix, un documentaire en quatre parties sur la carrière et la dernière saison de Rafael Nadal.
Dans celui‐ci, on apprend notamment le moment où l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus rivaliser comme avant sur le court. Un électrochoc qui l’a conduit à mettre fin à sa carrière quelques semaine plus tard.
C’est la femme du champion espagnol, Xisca Perello, qui livrait un témoignage saisissant au sujet de ce moment forcément compliqué.
« Il s’est enfermé dans la salle de bains et il n’allait pas bien. C’est dans son ADN de continuer à se battre. Mais à ce moment‐là, sur le tournoi de Bastad (en juillet 2024, défaite en finale contre Nuno Borges, NDLR), il a vraiment compris que non… qu’il n’en était plus capable. Il m’a dit : ‘Je dois prendre ma retraite’. Il ne se reconnaissait plus sur le court. À ce moment‐là, il a compris qu’il ne pouvait plus donner davantage. »
Publié le lundi 19 octobre 2026 à 13:40