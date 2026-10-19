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Xisca Perello, femme de Rafael Nadal : « Il s’est enfermé dans la salle de bains et il n’al­lait pas bien. C’est à ce moment‐là qu’il a compris »

Par
Thomas S
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Il y a quelques mois sortait, sur la plate­forme Netflix, un docu­men­taire en quatre parties sur la carrière et la dernière saison de Rafael Nadal. 

Dans celui‐ci, on apprend notam­ment le moment où l’homme aux 14 Roland‐Garros s’est rendu compte qu’il ne pouvait plus riva­liser comme avant sur le court. Un élec­tro­choc qui l’a conduit à mettre fin à sa carrière quelques semaine plus tard. 

C’est la femme du cham­pion espa­gnol, Xisca Perello, qui livrait un témoi­gnage saisis­sant au sujet de ce moment forcé­ment compliqué. 

« Il s’est enfermé dans la salle de bains et il n’al­lait pas bien. C’est dans son ADN de conti­nuer à se battre. Mais à ce moment‐là, sur le tournoi de Bastad (en juillet 2024, défaite en finale contre Nuno Borges, NDLR), il a vrai­ment compris que non… qu’il n’en était plus capable. Il m’a dit : ‘Je dois prendre ma retraite’. Il ne se recon­nais­sait plus sur le court. À ce moment‐là, il a compris qu’il ne pouvait plus donner davantage. »

Publié le lundi 19 octobre 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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