Après avoir révélé qu’il était malen­ten­dant depuis son enfance et qu’il n’en­ten­dait qu’à 60% des deux oreilles, l’Allemand Yannick Hanfmann, opposé ce vendredi à Carlos Alcaraz au premier tour de l’ATP 500 de Pékin, a révélé dans une inter­view à Tennis Magazin que son prénom avait été choisi à cause de Yannick Noah.

« Oui en effet. Je porte ce prénom en raison de Yannick Noah. C’était le joueur préféré de mes parents. La stra­tégie du Coq Sportif en 2017 était de spon­so­riser un joueur par pays : France, Espagne, Italie, Allemagne, etc. À l’époque, j’avais joué la finale à Gstaad. Le Coq Sportif m’a alors approché. C’était énorme pour moi à cause du lien avec Noah. Malheureusement, je ne l’ai pas encore rencontré, j’en ai été proche à deux reprises. Ma victoire en cinq sets au premier tour à Roland‐Garros cette année, 40 ans après le triomphe de Noah à Roland‐Garros, me permet de boucler la boucle. »