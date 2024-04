Alors qu’il sera jugé pour violences conju­gales envers son ex‐conjointe en mai prochain en Allemagne, Alexander Zverev est pour l’ins­tant présumé inno­cent. C’est notam­ment ce qu’a tenu à rappeler son compa­triote, Yannick Hanfmann, lors d’une récente inter­view accordée à nos confrères argen­tins de Clay Tenis.

En revanche, si Zverev est reconnu coupable, l’ac­tuel 53e mondial estime que l’ATP devra elle aussi appli­quer des sanctions.

« Il a un procès en mai. Et je pense qu’une fois qu’il aura terminé ce procès, quel que soit le verdict, je pense que nous devrons le respecter. C’est une procé­dure normale d’at­tendre qu’il soit coupable ou non coupable. Je ne connais pas le sujet. Je sais de quoi il est accusé, mais je ne sais pas s’il est coupable ou non. Espérons qu’ils parvien­dront à le déter­miner. S’il est inno­cent, nous n’au­rons plus à en parler et nous passe­rons à autre chose. S’il est coupable, nous devrons proba­ble­ment le retirer du Conseil, et l’ATP devra faire quelque chose. J’ai trouvé qu’il était un peu injuste d’en parler autant en Australie parce qu’il a un procès à venir, et non en cours. Donc, oui, je pense qu’il est impor­tant de faire cette distinc­tion. Et voyons ce qui se passera en mai et en juin. »