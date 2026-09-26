Après la victoire de la Team World l’an dernier, Yannick Noah a une revanche à prendre pour sa deuxième Laver Cup en tant que capi­taine de la Team Europe.

Le Français est parti­cu­liè­re­ment impliqué comme le démontre cet extrait, dans lequel il s’adresse à son joueur, Jakub Mensik (15e mondial), fina­le­ment battu par Brandon Nakashima (16e) : 6–1, 3–6, 10–7.

« Mon coeur, mec ! Je suis un vieux monsieur ! Tu veux que je fasse une putain de crise cardiaque ? Qu’est‐ce qui ne va pas chez toi, mec ? Je profite d’un beau point et puis tu fais ça ? Je suis un vieil homme, et tu sais quoi ? Je viens d’ar­rêter de fumer, je ne veux pas avoir une crise cardiaque. Allez mec, ne fais pas ça pour ton vieux pote. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ne joue pas avec moi », a lâché le vain­queur de Roland‐Garros 1983, en plai­san­tant, lors d’un chan­ge­ment de côté.

Du grand Yannick.