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Yannick Noah à Jakub Mensik, 15e mondial : « Qu’est‐ce qui ne va pas chez toi ? Je viens d’ar­rêter de fumer, tu veux que je fasse une putain de crise cardiaque ? »

Par
Baptiste Mulatier
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Après la victoire de la Team World l’an dernier, Yannick Noah a une revanche à prendre pour sa deuxième Laver Cup en tant que capi­taine de la Team Europe. 

Le Français est parti­cu­liè­re­ment impliqué comme le démontre cet extrait, dans lequel il s’adresse à son joueur, Jakub Mensik (15e mondial), fina­le­ment battu par Brandon Nakashima (16e) : 6–1, 3–6, 10–7.

« Mon coeur, mec ! Je suis un vieux monsieur ! Tu veux que je fasse une putain de crise cardiaque ? Qu’est‐ce qui ne va pas chez toi, mec ? Je profite d’un beau point et puis tu fais ça ? Je suis un vieil homme, et tu sais quoi ? Je viens d’ar­rêter de fumer, je ne veux pas avoir une crise cardiaque. Allez mec, ne fais pas ça pour ton vieux pote. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ne joue pas avec moi », a lâché le vain­queur de Roland‐Garros 1983, en plai­san­tant, lors d’un chan­ge­ment de côté. 

Du grand Yannick. 

Publié le samedi 26 septembre 2026 à 09:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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