Lors de son passage dans l’émission « Super Moscato Show » sur RMC, où il est revenu sur la dernière finale de Roland‐Garros, sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup ou encore sur la fin de carrière de Novak Djokovic, Yannick Noah aussi a évoqué la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Pour l’ins­tant, ils sont deux et pas trois comme à l’époque, avec Murray en plus. À part Alcaraz et Sinner, je ne vois pas qui pour­rait gagner l’un des huit prochains Grands Chelems. Ces deux joueurs peuvent atteindre les 20 titres du Grand Chelem. Il ne faut pas se blesser mais je les trouve frais. Je trouve que l’en­ca­dre­ment est top niveau. La struc­ture est super bien huilée. Tu vois Alcaraz, il est bien dans sa tête le môme. Il est heureux. Sinner à 22 ans on a l’im­pres­sion qu’il a la matu­rité d’un gars de 35 ans. C’est extra­or­di­naire à voir tout ça. »