Défait pour sa première édition en tant que capitaine de la Team Europe l’année dernière, Yannick Noah avait à coeur de prendre sa revanche lors de cette édition 2026 à l’O2 Arena de Londres.
Et après un début poussif, son équipe a rapidement pris l’avantage avant de l’emporter grâce notamment à un sans faute en double (trois victoires sur trois). Interrogé par nos confrères de L’Équipe, le dernier vainqueur français de Roland‐Garros a fait part de son plaisir.
« Je suis hyper content parce que c’était des matches très compliqués. On a eu des balles de match à sauver, il y a eu des supertie‐break partout. Samedi c’était n’importe quoi au niveau des émotions, j’étais naze, cuit, vidé. Ce qu’il fallait aujourd’hui, c’était gagner deux matches. Pour le double, Jakub et Flavio n’avaient jamais joué ensemble, on n’était pas du tout favoris pour le double, c’était vraiment la surprise. Ça m’enlevait vraiment beaucoup de pression. Parce que je me disais que ou Sacha ou Carlitos allaient gagner le deuxième match. Moi, je suis sur la chaise, à vibrer. C’est du vrai kiff. »
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 12:40