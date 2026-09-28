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Yannick Noah, après avoir pris sa revanche : « C’était n’im­porte quoi au niveau des émotions, j’étais naze, cuit, vidé »

Par
Thomas S
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Défait pour sa première édition en tant que capi­taine de la Team Europe l’année dernière, Yannick Noah avait à coeur de prendre sa revanche lors de cette édition 2026 à l’O2 Arena de Londres.

Et après un début poussif, son équipe a rapi­de­ment pris l’avan­tage avant de l’emporter grâce notam­ment à un sans faute en double (trois victoires sur trois). Interrogé par nos confrères de L’Équipe, le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros a fait part de son plaisir. 

« Je suis hyper content parce que c’était des matches très compli­qués. On a eu des balles de match à sauver, il y a eu des supertie‐break partout. Samedi c’était n’im­porte quoi au niveau des émotions, j’étais naze, cuit, vidé. Ce qu’il fallait aujourd’hui, c’était gagner deux matches. Pour le double, Jakub et Flavio n’avaient jamais joué ensemble, on n’était pas du tout favoris pour le double, c’était vrai­ment la surprise. Ça m’en­le­vait vrai­ment beau­coup de pres­sion. Parce que je me disais que ou Sacha ou Carlitos allaient gagner le deuxième match. Moi, je suis sur la chaise, à vibrer. C’est du vrai kiff. »

Publié le lundi 28 septembre 2026 à 12:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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