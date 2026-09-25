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Yannick Noah (capi­taine de la Team Europe) sur Alcaraz et Zverev : « Je ne m’at­ten­dais pas à ça »

Par
Thomas S
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Présent en tant que capi­taine sur la Laver Cup pour la deuxième année consé­cu­tive, Yannick Noah commence tout douce­ment à prendre ses marques au sein de cette Team Europe où il a retrouvé Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, déjà présents en 2025.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur l’am­biance au sein de l’équipe, le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros s’est dit agréa­ble­ment surpris. 

« Je n’ai jamais vrai­ment de juge­ment défi­nitif, mais il se trouve que oui. Je les ai tous rencon­trés, ils sont tous diffé­rents et par exemple, je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’on échange nos numéros à la fin l’année dernière et qu’on s’en­voie des textos de temps en temps. Je suis en connexion avec Stefano Cobolli (père de Flavio), quand il fait un résultat, on échange. Quand Carlos s’est blessé, je lui ai envoyé un truc, Sasha pareil, on a échangé. Je ne m’at­ten­dais pas à ça, un truc un peu humain, on a enclenché ça l’année dernière et là on se retrouve et c’est un peu plus naturel, c’est plus cool. »

Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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