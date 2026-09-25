Présent en tant que capitaine sur la Laver Cup pour la deuxième année consécutive, Yannick Noah commence tout doucement à prendre ses marques au sein de cette Team Europe où il a retrouvé Carlos Alcaraz et Alexander Zverev, déjà présents en 2025.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe sur l’ambiance au sein de l’équipe, le dernier vainqueur français de Roland‐Garros s’est dit agréablement surpris.
« Je n’ai jamais vraiment de jugement définitif, mais il se trouve que oui. Je les ai tous rencontrés, ils sont tous différents et par exemple, je ne m’attendais pas à ce qu’on échange nos numéros à la fin l’année dernière et qu’on s’envoie des textos de temps en temps. Je suis en connexion avec Stefano Cobolli (père de Flavio), quand il fait un résultat, on échange. Quand Carlos s’est blessé, je lui ai envoyé un truc, Sasha pareil, on a échangé. Je ne m’attendais pas à ça, un truc un peu humain, on a enclenché ça l’année dernière et là on se retrouve et c’est un peu plus naturel, c’est plus cool. »
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 16:16