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Yannick Noah : « C’est le meilleur joueur de son âge dans le monde. Je pense qu’il inté­grera le top 10 »

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de son passage dans le « Super Moscato Show » sur RMC la semaine dernière, Yannick Noah a donné son avis sur le grand espoir du tennis fran­çais, Moïse Kouame, aujourd’hui 358e mondial à 17 ans. 

Le vain­queur de Roland‐Garros 1983 s’est montré opti­miste pour celui qui a remporté à Miami en mars dernier son premier match sur le circuit principal. 

« C’est le meilleur joueur de son âge dans le monde. J’aime bien sa menta­lité, c’est un travailleur, mais il ne faut pas s’emballer. Il bosse très dur. Il faut gérer sa nouvelle noto­riété, il vient de signer un beau contrat. Sa vie est diffé­rente. Mais il est bien entouré, donc je pense qu’il a les armes pour y arriver. Il a Richard Gasquet avec lui. Je pense qu’il arri­vera dans le top 10. »

Publié le lundi 27 avril 2026 à 13:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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