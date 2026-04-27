Lors de son passage dans le « Super Moscato Show » sur RMC la semaine dernière, Yannick Noah a donné son avis sur le grand espoir du tennis français, Moïse Kouame, aujourd’hui 358e mondial à 17 ans.
Le vainqueur de Roland‐Garros 1983 s’est montré optimiste pour celui qui a remporté à Miami en mars dernier son premier match sur le circuit principal.
🎾 Yannick Noah invité exceptionnel du SMS, sur Moïse Kouamé : « J’aime sa mentalité, il bosse très dur mais on ne s’emballe pas. Il doit gérer sa nouvelle notoriété mais il est bien entouré. » #RMCLive pic.twitter.com/PNRMG7aOy1— Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 15, 2026
« C’est le meilleur joueur de son âge dans le monde. J’aime bien sa mentalité, c’est un travailleur, mais il ne faut pas s’emballer. Il bosse très dur. Il faut gérer sa nouvelle notoriété, il vient de signer un beau contrat. Sa vie est différente. Mais il est bien entouré, donc je pense qu’il a les armes pour y arriver. Il a Richard Gasquet avec lui. Je pense qu’il arrivera dans le top 10. »
Publié le lundi 27 avril 2026 à 13:12