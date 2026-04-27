Lors de son passage dans le « Super Moscato Show » sur RMC la semaine dernière, Yannick Noah a donné son avis sur le grand espoir du tennis fran­çais, Moïse Kouame, aujourd’hui 358e mondial à 17 ans.

Le vain­queur de Roland‐Garros 1983 s’est montré opti­miste pour celui qui a remporté à Miami en mars dernier son premier match sur le circuit principal.

🎾 Yannick Noah invité excep­tionnel du SMS, sur Moïse Kouamé : « J’aime sa menta­lité, il bosse très dur mais on ne s’emballe pas. Il doit gérer sa nouvelle noto­riété mais il est bien entouré. » #RMCLive pic.twitter.com/PNRMG7aOy1 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 15, 2026

« C’est le meilleur joueur de son âge dans le monde. J’aime bien sa menta­lité, c’est un travailleur, mais il ne faut pas s’emballer. Il bosse très dur. Il faut gérer sa nouvelle noto­riété, il vient de signer un beau contrat. Sa vie est diffé­rente. Mais il est bien entouré, donc je pense qu’il a les armes pour y arriver. Il a Richard Gasquet avec lui. Je pense qu’il arri­vera dans le top 10. »