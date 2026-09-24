Capitaine de la Team Europe pour la deuxième fois sa carrière, Yannick Noah était de passage dans la dernière émis­sion du podcast de Greg Rusedski, Off Court with Greg.

Notamment invité à s’ex­primer sur l’un de ses joueurs stars, Alexander Zverev, qui a réussi a remporter son premier titre du Grand Chelem à 29 ans, à Roland‐Garros, avant de doubler la mise à l’US Open, l’an­cien joueur fran­çais a tenu à mettre en lumière toute la rési­lience du joueur allemand.

« Ce joueur s’est vrai­ment donné à fond, il n’a jamais baissé les bras. Il a d’abord affronté Federer, Nadal et Djokovic. Puis il y a eu Alcaraz et Sinner, mais il n’a jamais baissé les bras et, fina­le­ment, ça a payé. J’étais vrai­ment heureux quand il a remporté Roland‐Garros, puis telle­ment heureux de voir son visage lorsqu’il a gagné l’US Open. On aurait dit un petit enfant, il n’a même pas réalisé qu’il avait gagné à la fin. L’année dernière, il n’était pas dans une bonne passe, car je voyais bien qu’il commen­çait à être un peu frustré. Il en avait assez de trop en faire. Mais il a continué à essayer. Je pense qu’il a fait preuve d’une grande rési­lience au cours de ces dix dernières années. Il a été 2e, 3e mondial et il a toujours continué à se battre. En tant que joueur, c’est quelque chose que l’on possède, et en tant qu’entraîneur ou parent aussi. On dit toujours : ‘Continue d’essayer, n’abandonne jamais’. Et ça a été très dur pour Sascha. J’ai passé de bons moments avec lui où je lui disais : ‘Continue d’essayer, ton heure viendra’. Mais on n’en est pas sûr. On espère. On essaie de rester positif. On essaie d’être opti­miste, mais on ne sait pas. Et puis tout à coup, quand je l’ai vu gagner, quand je l’ai vu remporter Roland‐Garros, j’étais heureux pour lui parce qu’il le méri­tait. Il a travaillé si dur pour ces moments‐là. »