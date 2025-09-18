AccueilATPYannick Noah, en admiration devant Carlos Alcaraz : "Il est presque parfait"
Yannick Noah, en admi­ra­tion devant Carlos Alcaraz : « Il est presque parfait »

Nouveau capi­taine de la Team World lors de cette édition 2025 de la Laver Cup qui a lieu à San Francisco, Yannick Noah va avoir l’hon­neur de coacher des joueurs comme Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.

Interrogé à propos de l’Espagnol, récent lauréat de l’US Open, le dernier vain­queur fran­çais de Roland‐Garros a fait part de toute son admiration. 

« Il est presque parfait. Son jeu est incroyable pour un joueur de 22 ans : il est rapide, il attaque, il a un excellent coup droit, un excellent revers, il est vif. Mentalement, il est extrê­me­ment fort, il va au bout des choses. »

Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 19:09

