Nouveau capitaine de la Team World lors de cette édition 2025 de la Laver Cup qui a lieu à San Francisco, Yannick Noah va avoir l’honneur de coacher des joueurs comme Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.
Interrogé à propos de l’Espagnol, récent lauréat de l’US Open, le dernier vainqueur français de Roland‐Garros a fait part de toute son admiration.
« Il est presque parfait. Son jeu est incroyable pour un joueur de 22 ans : il est rapide, il attaque, il a un excellent coup droit, un excellent revers, il est vif. Mentalement, il est extrêmement fort, il va au bout des choses. »
Publié le jeudi 18 septembre 2025 à 19:09