L’élimination de l’équipe de France de Coupe Davis vient s’ajouter au piètre bilan trico­lore en Grand Chelem cette année.

Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, avant de vivre sa deuxième Laver Cup en tant que capi­taine de la Laver Cup, Yannick Noah a donné son avis sur la situa­tion actuelle du tennis fran­çais, bien diffé­rente de celle des années 2010. Une époque où, malgré une géné­ra­tion autre­ment plus riche en joueurs de premier plan, les critiques étaient pour­tant déjà nombreuses.

« Oui, c’est une année diffi­cile pour nos joueurs. Oui, quand on suit nos joueurs et que le mardi, c’est fini, on a l’air con. Il m’ar­rive aussi d’avoir un peu de mémoire et je me souviens qu’il y a 10 ans, on râlait parce qu’on n’avait « que » Tsonga, « que » Gasquet, « que Monfils », « que » Simon, « que » Pouille, qu’on avait « que » des joueurs dans les 10 premiers et on était sans arrêt en train de râler. Et aujourd’hui, ils ne sont plus là… »