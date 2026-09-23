L’élimination de l’équipe de France de Coupe Davis vient s’ajouter au piètre bilan tricolore en Grand Chelem cette année.
Lors d’une interview accordée à Eurosport, avant de vivre sa deuxième Laver Cup en tant que capitaine de la Laver Cup, Yannick Noah a donné son avis sur la situation actuelle du tennis français, bien différente de celle des années 2010. Une époque où, malgré une génération autrement plus riche en joueurs de premier plan, les critiques étaient pourtant déjà nombreuses.
« Oui, c’est une année difficile pour nos joueurs. Oui, quand on suit nos joueurs et que le mardi, c’est fini, on a l’air con. Il m’arrive aussi d’avoir un peu de mémoire et je me souviens qu’il y a 10 ans, on râlait parce qu’on n’avait « que » Tsonga, « que » Gasquet, « que Monfils », « que » Simon, « que » Pouille, qu’on avait « que » des joueurs dans les 10 premiers et on était sans arrêt en train de râler. Et aujourd’hui, ils ne sont plus là… »
Publié le mercredi 23 septembre 2026 à 18:22