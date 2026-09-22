Après la victoire de la Team World, Yannick Noah va tenter de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres (25 au 27 septembre) pour sa deuxième compé­ti­tion en tant que capi­taine de la Team Europe.

En atten­dant le vain­queur de Roland‐Garros 1983 a parti­cipé à l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport et a notam­ment regretté l’emballement média­tique autour d’Arthur Fils, titré à Cincinnati puis éliminé dès le premier tour de l’US Open par Stefanos Tsitsipas.

« Il y a quelques semaines, je rentrais de vacances, je suis à l’aé­ro­port, je mets la radio et j’en­tends : ‘Est‐ce que Arthur Fils va effacer Yannick Noah ?’, parce qu’il venait de gagner à Cincinnati. Tout d’un coup, on s’emballait. Il n’avait pas encore joué le premier tour qu’il était déjà vain­queur de Grand Chelem. C’est bien d’être enthou­siaste, vrai­ment, nous en tant que joueur on a besoin de ce soutien, on a besoin aussi de la critique, mais un truc entre les deux, c’est pas mal. »