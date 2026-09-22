Après la victoire de la Team World, Yannick Noah va tenter de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres (25 au 27 septembre) pour sa deuxième compétition en tant que capitaine de la Team Europe.
En attendant le vainqueur de Roland‐Garros 1983 a participé à l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport et a notamment regretté l’emballement médiatique autour d’Arthur Fils, titré à Cincinnati puis éliminé dès le premier tour de l’US Open par Stefanos Tsitsipas.
« Il y a quelques semaines, je rentrais de vacances, je suis à l’aéroport, je mets la radio et j’entends : ‘Est‐ce que Arthur Fils va effacer Yannick Noah ?’, parce qu’il venait de gagner à Cincinnati. Tout d’un coup, on s’emballait. Il n’avait pas encore joué le premier tour qu’il était déjà vainqueur de Grand Chelem. C’est bien d’être enthousiaste, vraiment, nous en tant que joueur on a besoin de ce soutien, on a besoin aussi de la critique, mais un truc entre les deux, c’est pas mal. »
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 19:48