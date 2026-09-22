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Yannick Noah : « Il y a quelques semaines, je rentrais de vacances, je mets la radio et j’en­tends : ‘Est‐ce que Arthur Fils va effacer Yannick Noah ?’ Tout d’un coup, on s’emballait »

Par
Baptiste Mulatier
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Après la victoire de la Team World, Yannick Noah va tenter de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup à Londres (25 au 27 septembre) pour sa deuxième compé­ti­tion en tant que capi­taine de la Team Europe. 

En atten­dant le vain­queur de Roland‐Garros 1983 a parti­cipé à l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport et a notam­ment regretté l’emballement média­tique autour d’Arthur Fils, titré à Cincinnati puis éliminé dès le premier tour de l’US Open par Stefanos Tsitsipas. 

« Il y a quelques semaines, je rentrais de vacances, je suis à l’aé­ro­port, je mets la radio et j’en­tends : ‘Est‐ce que Arthur Fils va effacer Yannick Noah ?’, parce qu’il venait de gagner à Cincinnati. Tout d’un coup, on s’emballait. Il n’avait pas encore joué le premier tour qu’il était déjà vain­queur de Grand Chelem. C’est bien d’être enthou­siaste, vrai­ment, nous en tant que joueur on a besoin de ce soutien, on a besoin aussi de la critique, mais un truc entre les deux, c’est pas mal. »

Publié le mardi 22 septembre 2026 à 19:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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