Lors de son passage dans l’émission « Super Moscato Show » sur RMC, où il est revenu sur la dernière finale de Roland‐Garros et s’est exprimé sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, Yannick Noah s’est égale­ment mis à la place d’Alexander Zverev, toujours en quête d’un premier titre en Grand Chelem.

« Imagine un Zverev. Il est un peu plus âgé, il s’est dit : ‘Djokovic, c’est bientôt fini, Nadal c’est fini, Federer, c’est fini, c’est moi le prochain’. Il s’est mis en place et là, deux mecs lui passent devant, qui lui mettent un vent. Je peux te dire un truc, c’est que Zverev ça joue. Je le mets en trois mais avec des portes fermées, et les autres derrières. Nous nos meilleurs, c’est Arthur Fils et Ugo Humbert. C’est dur… »