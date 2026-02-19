Pour sa première expé­rience en tant que capi­taine de la Team Europe en septembre dernier, lors de la Laver Cup à San Francisco, Yannick Noah a vécu une grosse déception.

Dans des propos relayés sur le site de la compé­ti­tion, que Roger Federer a co‐fondée en 2017 avec son agent Tony Godsick, le Français est revenu sur ce très mauvais souvenir.

« La défaite de Carlos Alcaraz (contre Taylor Fritz) a été diffi­cile à accepter, car je m’at­ten­dais à ce qu’il gagne tous ses matchs. À ce moment‐là, il y avait beau­coup de frus­tra­tion, car nous ne nous atten­dions pas à perdre quatre matchs le samedi et ils comp­taient double. Je l’ai vrai­ment pris person­nel­le­ment. Je savais qu’ils avaient fait de leur mieux, mais je me sentais frustré parce que j’avais l’im­pres­sion de ne pas avoir aidé. C’est ce que je ressen­tais. Je me suis beau­coup remis en ques­tion pour trouver des moyens de motiver les gars. J’étais déçu pour les gars. Ils étaient déçus parce que je crois qu’ils voulaient me faire plaisir. »

Le vain­queur de Roland‐Garros 1983 tentera de prendre sa revanche en septembre prochain lors de la neuvième édition qui se tiendra à Londres.