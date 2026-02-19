Pour sa première expérience en tant que capitaine de la Team Europe en septembre dernier, lors de la Laver Cup à San Francisco, Yannick Noah a vécu une grosse déception.
Dans des propos relayés sur le site de la compétition, que Roger Federer a co‐fondée en 2017 avec son agent Tony Godsick, le Français est revenu sur ce très mauvais souvenir.
« La défaite de Carlos Alcaraz (contre Taylor Fritz) a été difficile à accepter, car je m’attendais à ce qu’il gagne tous ses matchs. À ce moment‐là, il y avait beaucoup de frustration, car nous ne nous attendions pas à perdre quatre matchs le samedi et ils comptaient double. Je l’ai vraiment pris personnellement. Je savais qu’ils avaient fait de leur mieux, mais je me sentais frustré parce que j’avais l’impression de ne pas avoir aidé. C’est ce que je ressentais. Je me suis beaucoup remis en question pour trouver des moyens de motiver les gars. J’étais déçu pour les gars. Ils étaient déçus parce que je crois qu’ils voulaient me faire plaisir. »
Le vainqueur de Roland‐Garros 1983 tentera de prendre sa revanche en septembre prochain lors de la neuvième édition qui se tiendra à Londres.
Publié le jeudi 19 février 2026 à 13:55