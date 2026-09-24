Après la victoire de la Team World l’an dernier, Yannick Noah tentera de prendre sa revanche lors de la neuvième édition de la Laver Cup, organisée à Londres du 25 au 27 septembre. Pour sa deuxième compétition en tant que capitaine de la Team Europe, le vainqueur de Roland‐Garros 1983 espère cette fois conduire son équipe vers la victoire.
En attendant, le Français a participé à l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport.
S’il a regretté l’emballement médiatique autour d’Arthur Fils, titré à Cincinnati avant d’être éliminé dès le premier tour de l’US Open par Stefanos Tsitsipas, Noah n’a en revanche jamais douté du potentiel de son jeune compatriote.
« Si vous regardez la saison qu’il a faite, c’est juste incroyable d’être dans les 10 premiers en ayant joué aussi peu. S’il garde la santé pendant un an ou deux, il sera parmi les meilleurs et on n’en parlera plus. Arthur, il a déjà le niveau de quelqu’un qui arrive facilement en deuxième semaine de Grand Chelem, en quart de finale, en demi‐finale. Il a ça en lui. Est‐ce qu’il ira plus haut ? On verra, mais il a déjà ça. S’il arrive à rester en bonne forme physique, je suis sûr, enfin, on n’est certain de rien, mais je parie sur lui, oui. Parce que je le connais, je sais que c’est un gamin qui travaille très dur, qui a un entourage de qualité, qu’autour de lui, c’est très professionnel. Il y a tout pour qu’il y arrive. Après, il y a la santé. Une vraie question. Mais s’il peut jouer sans problème pendant deux ans, il sera dans les cinq premiers. Je le pense vraiment. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 08:24