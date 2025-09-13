Lors de son passage dans l’émis­sion « Super Moscato Show » sur RMC, où il s’est exprimé sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, Yannick Noah est égale­ment revenu sur la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Pour la petite histoire, j’étais assis au deuxième rang. Je m’installe et dès le premier point du match, je ne sais pas si c’était de la PlayStation mais ça jouait à 10.000 à l’heure. Techniquement et physi­que­ment, c’était extra­or­di­naire. Ça frappe dans tous les sens. Il y avait un côté drama­tique avec la balle de match. Et en plus j’ai trouvé Sinner telle­ment classe dans la défaite. C’était telle­ment beau. C’était une très belle finale à tous les niveaux, il y avait tout. »