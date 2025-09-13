AccueilATPYannick Noah sur Alcaraz et Sinner : "Pour la petite histoire, j’étais...
Yannick Noah sur Alcaraz et Sinner : « Pour la petite histoire, j’étais assis au deuxième rang lors de la finale de Roland‐Garros. Je m’installe et dès le premier point du match, je ne sais pas si c’était de la PlayStation mais ça jouait à 10.000 à l’heure »

Lors de son passage dans l’émis­sion « Super Moscato Show » sur RMC, où il s’est exprimé sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, Yannick Noah est égale­ment revenu sur la finale d’an­tho­logie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Pour la petite histoire, j’étais assis au deuxième rang. Je m’installe et dès le premier point du match, je ne sais pas si c’était de la PlayStation mais ça jouait à 10.000 à l’heure. Techniquement et physi­que­ment, c’était extra­or­di­naire. Ça frappe dans tous les sens. Il y avait un côté drama­tique avec la balle de match. Et en plus j’ai trouvé Sinner telle­ment classe dans la défaite. C’était telle­ment beau. C’était une très belle finale à tous les niveaux, il y avait tout. »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 19:45

