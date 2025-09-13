Lors de son passage dans l’émission « Super Moscato Show » sur RMC, où il s’est exprimé sur son nouveau rôle de capitaine de la Team Europe de la Laver Cup, Yannick Noah est également revenu sur la finale d’anthologie à Roland‐Garros entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Pour la petite histoire, j’étais assis au deuxième rang. Je m’installe et dès le premier point du match, je ne sais pas si c’était de la PlayStation mais ça jouait à 10.000 à l’heure. Techniquement et physiquement, c’était extraordinaire. Ça frappe dans tous les sens. Il y avait un côté dramatique avec la balle de match. Et en plus j’ai trouvé Sinner tellement classe dans la défaite. C’était tellement beau. C’était une très belle finale à tous les niveaux, il y avait tout. »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 19:45