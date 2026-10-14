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Yannick Noah sur Alexander Zverev, qui va détrôner Jannik Sinner : « Une petite oppor­tu­nité s’est présentée cette année, et il était prêt. Il mérite »

Par
Baptiste Mulatier
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Jannik Sinner absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Alexander Zverev va devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière d’ici la fin de saison.

Alors que certains fans et obser­va­teurs estiment que l’Allemand ne mérite pas cette posi­tion, étant donné qu’il a perdu ses 14 derniers duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Yannick Noah a préféré saluer sa persévérance. 

« Ça fait telle­ment long­temps qu’il cherche à y arriver, et c’est très inspi­rant de voir un joueur être si près du but pendant tant d’années sans jamais aban­donner. Tout à coup, une petite oppor­tu­nité s’est présentée cette année, et il était prêt. Il l’a saisie, et il le mérite. Il mérite de goûter à la place de numéro 1, ce que je ne sais pas du tout ce que ça fait, car je n’ai jamais été numéro 1. Je pense que ça doit être une belle sensa­tion », a déclaré au micro de l’ATP le vain­queur de Roland‐Garros 1983 et actuel capi­taine de la Team Europe en Laver Cup. 

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 17:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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