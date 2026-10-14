Jannik Sinner absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Alexander Zverev va devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière d’ici la fin de saison.
Alors que certains fans et observateurs estiment que l’Allemand ne mérite pas cette position, étant donné qu’il a perdu ses 14 derniers duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Yannick Noah a préféré saluer sa persévérance.
« Ça fait tellement longtemps qu’il cherche à y arriver, et c’est très inspirant de voir un joueur être si près du but pendant tant d’années sans jamais abandonner. Tout à coup, une petite opportunité s’est présentée cette année, et il était prêt. Il l’a saisie, et il le mérite. Il mérite de goûter à la place de numéro 1, ce que je ne sais pas du tout ce que ça fait, car je n’ai jamais été numéro 1. Je pense que ça doit être une belle sensation », a déclaré au micro de l’ATP le vainqueur de Roland‐Garros 1983 et actuel capitaine de la Team Europe en Laver Cup.
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 17:42