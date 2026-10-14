Jannik Sinner absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Alexander Zverev va devenir numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière d’ici la fin de saison.

Alors que certains fans et obser­va­teurs estiment que l’Allemand ne mérite pas cette posi­tion, étant donné qu’il a perdu ses 14 derniers duels contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, Yannick Noah a préféré saluer sa persévérance.

« Ça fait telle­ment long­temps qu’il cherche à y arriver, et c’est très inspi­rant de voir un joueur être si près du but pendant tant d’années sans jamais aban­donner. Tout à coup, une petite oppor­tu­nité s’est présentée cette année, et il était prêt. Il l’a saisie, et il le mérite. Il mérite de goûter à la place de numéro 1, ce que je ne sais pas du tout ce que ça fait, car je n’ai jamais été numéro 1. Je pense que ça doit être une belle sensa­tion », a déclaré au micro de l’ATP le vain­queur de Roland‐Garros 1983 et actuel capi­taine de la Team Europe en Laver Cup.