Invité de l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport, Yannick Noah a été inter­rogé sur le sacre d’Arthur Fils sur l’ATP 500 de Hambourg ce dimanche après une énorme bataille face à Alexander Zverev en finale.

Et pour le dernier vain­queur trico­lore de Roland‐Garros, le protégé de Sebastien Grosjean vise beau­coup plus haut.

« C’est une belle histoire, mais c’est vrai­ment le début d’une histoire. Les Jeux arrivent au moment où il est en confiance mais je pense qu’il a une trajec­toire et une marge de progres­sion encore impor­tantes d’au­tant plus que c’est un garçon très ambi­tieux, travailleur et qui travaille dans un envi­ron­ne­ment profes­sionnel. Je pense, bon, après moi et ma passion, dès fois elle prend le dessus mais j’es­père, je pense qu’il va être très, très fort. Sur sa victoire contre Zverev, je sais que pour lui il se dit : ‘c’était bien mais c’est une étape quoi’. Pour lui, c’est presque déjà balayé et c’est bien, il a envie d’aller haut. Il va être notre porte drapeau pendant un bon moment. »