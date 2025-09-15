Lors de son passage dans l’émission « Super Moscato Show » sur RMC, où il est revenu sur la dernière finale de Roland‐Garros et s’est exprimé sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, Yannick Noah a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem.

« Contre Alcaraz à l’US Open, il fait un bon match, malgré la défaite en trois sets. Ça se joue sur sept, huit points mais c’est Alcaraz qui les gagne. Tu peux mettre ça sur la jeunesse mais je n’ou­blie pas que pour Nadal on disait à chaque fois en début de saison avant qu’il gagne ses derniers Grands Chelems : c’est fini. Tant que Novak joue, il est toujours dange­reux. Sur un tournoi, on ne sait pas ce qui peut arriver. Sinner était complè­te­ment dominé par Dimitrov avant qu’il aban­donne à Wimbledon. On ne peut jamais se projeter. Tant qu’il est dans les trois quatre premiers, il peut toujours en gagner un. »