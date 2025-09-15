AccueilATPYannick Noah sur Djokovic : "Je n'oublie pas que pour Nadal, on...
ATP

Yannick Noah sur Djokovic : « Je n’ou­blie pas que pour Nadal, on disait à chaque fois en début de saison avant qu’il gagne ses derniers Grands Chelems : c’est fini »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

1237

Lors de son passage dans l’émission « Super Moscato Show » sur RMC, où il est revenu sur la dernière finale de Roland‐Garros et s’est exprimé sur son nouveau rôle de capi­taine de la Team Europe de la Laver Cup, Yannick Noah a évoqué la possi­bi­lité que Novak Djokovic remporte un 25e titre du Grand Chelem. 

« Contre Alcaraz à l’US Open, il fait un bon match, malgré la défaite en trois sets. Ça se joue sur sept, huit points mais c’est Alcaraz qui les gagne. Tu peux mettre ça sur la jeunesse mais je n’ou­blie pas que pour Nadal on disait à chaque fois en début de saison avant qu’il gagne ses derniers Grands Chelems : c’est fini. Tant que Novak joue, il est toujours dange­reux. Sur un tournoi, on ne sait pas ce qui peut arriver. Sinner était complè­te­ment dominé par Dimitrov avant qu’il aban­donne à Wimbledon. On ne peut jamais se projeter. Tant qu’il est dans les trois quatre premiers, il peut toujours en gagner un. »

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 12:11

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Mouratoglou : « Je n’étais pas à la fête d’Alcaraz après sa victoire à l’US Open mais vous avez proba­ble­ment vu, comme moi, les photos de ce moment. Honnêtement, après tout ce qu’il a accompli, il le méri­tait bien »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.