Yannick Noah a donné une inter­view au JDD où il parle de tennis forcé­ment, il y exprime sa « fatigue » d’un jeu trop asep­tisé. Sur le sujet Roger Federer, il est beau­coup plus indul­gent : « Il a fléchi un peu mais peut revenir à tout moment. J’ai croisé Roger, il y a deux ans à Roland pour l’an­ni­ver­saire d’Arnaud Boetsch. Il est venu en tout simpli­cité alors qu’il avait un match le lende­main. J’ai vu Rod Laver et McEnroe, mais ce qu’il réalise est encore plus incroyable. Sur les courts, 200 mecs travaillent, et un seul joue Roger »