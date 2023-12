Au cours de sa longue et passion­nante inter­view accordée à nos confrères de Tennis Majors, Mikhail Youzhny, ancien 8e joueur mondial et coach de Denis Shapovalov, a fait part de son agace­ment concer­nant certaines réflexions un peu faciles que certains obser­va­teurs peuvent formuler à propos de la tactique de certains joueurs.

Le Russe prend notam­ment l’exemple de son compa­triote Daniil Medvedev.

« Pour tous ces joueurs de haut niveau, il s’agit d’ajuster les détails. Je déteste quand les gens disent des choses juste pour le plaisir de les dire – par exemple, ‘Il doit aller plus au filet et il aura de meilleurs résul­tats’. C’est beau­coup plus complexe que cela. Par exemple, les gens disent que Daniil Medvedev doit se tenir plus près de la ligne de fond de court sur le retour. Demandez‐lui ! Il peut se rappro­cher, mais s’il ne se sent pas à l’aise, c’est déjà une mauvaise décision. »