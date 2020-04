Depuis août 2019 et le tournoi de Winston-Salem, Mikhail Youzhny travaille avec Denis Shapovalov. Le Russe a permis au Canadien de franchir un cap en fin d’année avec une finale à Bercy. « J’ai senti qu’il m’avait beaucoup aidé du côté mental sur le tennis, et même en dehors, et il m’a redonné du plaisir, a confié le gaucher au site Internet de l’ATP. Il m’a apporté des choses qui m’ont vraiment aidé. »

Retiré des courts depuis Saint-Pétersbourg en 2018, le Russe entraîne son premier top joueur : « Pour moi, c’est le premier joueur de haut niveau que j’ai et petit à petit, nous avons essayé de travailler ensemble. Il peut tout bien faire sur le terrain. La question est de savoir s’il sera constant, mais c’est un grand joueur. Il a un super jeu, très intéressant et spectaculaire pour le public. Il est un peu différent des autres joueurs. Il peut marquer de très beaux points, des points de folie et en même temps, il est peut être très solide dans certains moments. »