Dans une interview accordée au site russe Championat, Mikhail Youzhny livre ses analyses de la saison écoulée. L’actuel coach du Canadien Shapovalov estime que c’est au finale Rafael Nadal qui a le mieux gérer cette crise liée à la pandémie car il a su prendre du recul et bien analyser la situation : « Nadal a estimé que s’il jouait la tournée américaine, il risquerait vraiment de se blesser et de compromettre la suite de la saison, c’est la seule raison pour laquelle il n’est pas allé à New-York. C’est la clé de sa réussite. Ce choix fort représente finalement ce qui différencie Nadal du reste des joueurs. L’Espagnol n’avait pas joué de match de tennis depuis six mois et dans sa tête il n’avait qu’un objectif : triompher une année de plus à Roland Garros. J’ai tout de site compris sa décision et vu le résultat récolté, il avait raison »