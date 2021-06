Dans une courte inter­ven­tion auprès de nos confrères de RTS, Yves Allegro qui est un ami proche de Roger Federer explique que le Suisse sera frais physi­que­ment pour Wimbledon, qu’il aura surtout la capa­cité de très vite rentrer dans le tournoi.

Mais là où c’est le plus inté­res­sant c’est qu’Yves Allegro évoque la course au GOAT en « pous­sant » d’autres critères pour affirmer que Roger est le plus grand.

Des argu­ments qu’il faut savoir faire peser dans la balance mais que les fans de Rafa ou Novak auront du mal à accepter.

« Pour moi, c’est le plus grand. C’est lui qui a changé le tennis par rapport aux médias. C’est lui qui a fait des confé­rences de presse en plusieurs langues. C’est lui qui a fait la meilleure promo­tion de son sport ces 50 dernières années dans le monde entier. Il a changé le tennis en bien. Ce n’est pas le nombre de tour­nois du Grand Chelem gagnés qui fera la diffé­rence » explique le Suisse.

Certains rétor­que­ront à juste titre que main­te­nant que tout le monde pressent que Novak risque bien de passer devant, il appa­rait de nouveaux critères plus subjec­tifs pour dési­gner le plus grand joueurs de tous les temps.