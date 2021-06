Ancien joueur suisse de 1997 à 2011 (210e en simple, 32e en double), Yves Allegro a donné une inter­view à la RTS dans laquelle il explique notam­ment pour­quoi et comment Roger Federer est le meilleur joueur de tous les temps. Toujours à propos de son ami Bâlois, Yves a évoqué sa fin de carrière et estime qu’il va encore jouer au moins une année de plus. Extraits.

« Personne n’a envie que cela s’arrête et du moment qu’il sent qu’il est capable de gagner des grands matches et des grands tour­nois, je ne le vois pas s’arrêter. Tout le monde dit que c’est sa dernière année mais je le connais assez bien et il n’a pas fait tout ça juste pour jouer 3–4 tour­nois. Je pense qu’il aime­rait conti­nuer et jouer l’année prochaine. Mais il va avoir 40 ans cet été, ce n’est pas facile, on ne sait pas comment son corps va réagir. S’il n’a pas de bles­sure et si son niveau de jeu est bon, on aura une chance de le voir l’année prochaine. »