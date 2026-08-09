Au cours d’une passionnante interview accordée à nos confrères de Clay, Zach Heinzerling, réalisateur du documentaire Netflix sur Rafael Nadal sorti il y a quelques semaines, a été invité à partager ses réflexions sur le processus.
Et visiblement, le champion espagnol aurait même appris quelque chose qu’il ne savait pas sur lui et sa fameuse blessure au pied. Extrait.
Qu’a‑t-il appris à travers tout ce processus consistant à partager la partie la plus intime de sa vie ? Et vous, qu’en avez‐vous retiré ?
Laissez‐moi vous raconter une anecdote. Je lui ai posé cette question lors d’une séance de questions‐réponses devant un public, et il n’a pas su y répondre — il a vraiment beaucoup de mal à se voir à l’écran. Il ne sait pas comment réagir ni comment se positionner par rapport à l’histoire qu’on raconte sur lui. Il n’a jamais vraiment dit avoir appris quoi que ce soit de particulier sur lui‐même. Mais ce que lui et sa famille ont appris, c’est une révélation concernant son pied, le syndrome de Müller‐Weiss : ils avaient toujours pensé que c’était simplement génétique, qu’il était né avec. Or en réalité, c’est la combinaison de cette anomalie génétique et des traumatismes répétés subis en jouant au tennis et au football dès son plus jeune âge qui a provoqué l’apparition de cette maladie. S’il n’avait pas joué pendant des heures et des heures quand il était petit, il ne l’aurait peut‐être pas développée. C’est une information nouvelle.
Publié le dimanche 9 août 2026 à 18:48