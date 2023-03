Alors qu’il s’ap­prête à affronter le Français Ugo Humbert au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells ce mercredi, l’Espagnol Bernabe Zapata Miralles, 42e joueur mondial, a accordé une inter­view au quoti­dien espa­gnol Marca dans laquelle il explique en quoi Carlos Alcaraz, qu’il connaît bien, et Rafael Nadal sont des joueurs à part.

« Carlos Alcaraz et Rafael Nadal sont tous deux des cham­pions nés. La victoire est leur prio­rité. Ils ont en eux l’ins­tinct de la victoire, et c’est ce qui les diffé­rencie le plus des autres joueurs. La façon dont ils gèrent leurs émotions sur le terrain lors­qu’ils jouent la place de numéro un ou une finale de Grand Chelem à un si jeune âge… ils sont nés avec ça. C’est un don, mais il faut y travailler. Nadal a travaillé et Carlos aussi. »