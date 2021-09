Après avoir permis un temps à Benoit Paire de grandir dans le clas­se­ment ainsi qu’à Antoine Hoang d’at­teindre le Top100, Lionel Zimbler est au chevet d’un certain Benjamin Bonzi depuis deux ans.

Cela a l’air de porter ses fruits puisque le Tricolore vient de remporter son 3ème chal­lenger de suite, le 6ème cette saison.

Mieux, Benjamin est 61ème à l’ATP ce matin, son meilleur clas­se­ment et 45ème à la Race.

Nous avons contacté hier soir Lionel Zimbler pour lui demander ce qui faisait la diffé­rence entre le Bonzi d’hier et celui d’au­jourd’hui : « Il a changé beau­coup de choses tech­ni­que­ment et a travaillé dur pour déve­lopper un jeu perfor­mant et effi­cace. On insiste beau­coup sur la constance , car pour devenir fort avec son jeu c’ était impor­tant qu’il soit constant chaque semaine, c’est un joueur qui a besoin d’ enchaîner des matchs pour se sentir bien et perfor­mant » nous a confié son coach qui a aussi préciser que le Nîmois sera bien présent à Astana cette semaine.