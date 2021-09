Nous avons contacté le coach de Benjamin après la victoire du Nîmois à Rennes. Avec 6 succès en chal­lenger dont 3 de suite, une place de 45ème à la Race, il nous a semblé utile de demander à Lionel la feuille de route qu’al­lait écrire le duo sur cette fin de saison.

« Pour vous dire la vérité, nous n’avions pas vrai­ment fixé des objec­tifs de résul­tats mais simple­ment des points de passages qui permet­traient d’ou­vrir des hori­zons et ceci dans le but de ne pas cesser de s’amé­liorer. Aujourd’hui, rentrer dans le top 50 serait un cap supplé­men­taire sachant qu’il a accompli une progres­sion de la 350ème place à la 61ème en l’es­pace de moins de deux ans. Je me permet­trai d’ailleurs de rajouter qu’il a réalisé tout cela dans un contexte où il a été complè­te­ment désa­van­tagé par le gel des points puisque en 2019, il avait très peu de points à défendre. Il a donc fallu plus de points pour rattraper les autres, et cela c’est très fort car pour parvenir au top 100 il fallait quand même 200 points de plus qu’en 2019 »