Connu pour être l’un des joueurs les plus drôles et détendus du circuit, Zizou Bergs n’a pas trahi sa répu­ta­tion lors d’une entrevue avec les équipes de commu­ni­ca­tion de l’ATP enre­gis­trée au début du Masters 1000 de Miami.

Alors qu’il était notam­ment inter­rogé sur ses diffé­rents entraî­ne­ments avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, au cours d’un échange en toute décon­trac­tion dans les allées du tournoi flori­dien, le Belge a livré une réponse inat­tendue et surtout pleine d’hu­mour. Extraits.

Zizou Bergs in a new ATP video :



🎙️: “You’ve already prac­ticed with Jannik Sinner. Today, Carlos Alcaraz. Are they just lining up for you?”



Z : “No, no, no. I’m their bitch. Whenever they want to prac­tice, I’m there, you know?”



😂 pic.twitter.com/BaGqPwOycx — jannik sinner files (@jannik_files) March 26, 2026

Question : « Tu t’es déjà entraîné avec Jannik Sinner. Aujourd’hui, c’est Carlos Alcaraz. Est‐ce qu’ils font la queue pour jouer avec toi ?«

Zizou Bergs : « Non, non, non. Je suis, comment dire cela, leur chienne (bitch en anglais). Dès qu’ils veulent s’en­traîner, je suis là, tu comprends ? »

L’intégralité de cette inter­view « court­side confes­sions » parti­cu­liè­re­ment drôle est à retrouver ci‐dessous :

Coming to you with some court­side confes­sions 🎤



First up, the twerker who needs no intro­duc­tion… @ZizouBergs pic.twitter.com/7rwiuQyT03 — ATP Tour (@atptour) March 26, 2026

Du grand Zizou !