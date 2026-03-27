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Zizou Bergs : « Je suis la chienne de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Dès qu’ils ont besoin de moi, je suis là »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Connu pour être l’un des joueurs les plus drôles et détendus du circuit, Zizou Bergs n’a pas trahi sa répu­ta­tion lors d’une entrevue avec les équipes de commu­ni­ca­tion de l’ATP enre­gis­trée au début du Masters 1000 de Miami. 

Alors qu’il était notam­ment inter­rogé sur ses diffé­rents entraî­ne­ments avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, au cours d’un échange en toute décon­trac­tion dans les allées du tournoi flori­dien, le Belge a livré une réponse inat­tendue et surtout pleine d’hu­mour. Extraits. 

Question : « Tu t’es déjà entraîné avec Jannik Sinner. Aujourd’hui, c’est Carlos Alcaraz. Est‐ce qu’ils font la queue pour jouer avec toi ?« 
Zizou Bergs : « Non, non, non. Je suis, comment dire cela, leur chienne (bitch en anglais). Dès qu’ils veulent s’en­traîner, je suis là, tu comprends ? »

L’intégralité de cette inter­view « court­side confes­sions » parti­cu­liè­re­ment drôle est à retrouver ci‐dessous :

Du grand Zizou !

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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