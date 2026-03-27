Connu pour être l’un des joueurs les plus drôles et détendus du circuit, Zizou Bergs n’a pas trahi sa réputation lors d’une entrevue avec les équipes de communication de l’ATP enregistrée au début du Masters 1000 de Miami.
Alors qu’il était notamment interrogé sur ses différents entraînements avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, au cours d’un échange en toute décontraction dans les allées du tournoi floridien, le Belge a livré une réponse inattendue et surtout pleine d’humour. Extraits.
Zizou Bergs in a new ATP video :— jannik sinner files (@jannik_files) March 26, 2026
🎙️: “You’ve already practiced with Jannik Sinner. Today, Carlos Alcaraz. Are they just lining up for you?”
Z : “No, no, no. I’m their bitch. Whenever they want to practice, I’m there, you know?”
😂 pic.twitter.com/BaGqPwOycx
Question : « Tu t’es déjà entraîné avec Jannik Sinner. Aujourd’hui, c’est Carlos Alcaraz. Est‐ce qu’ils font la queue pour jouer avec toi ?«
Zizou Bergs : « Non, non, non. Je suis, comment dire cela, leur chienne (bitch en anglais). Dès qu’ils veulent s’entraîner, je suis là, tu comprends ? »
L’intégralité de cette interview « courtside confessions » particulièrement drôle est à retrouver ci‐dessous :
Coming to you with some courtside confessions 🎤— ATP Tour (@atptour) March 26, 2026
First up, the twerker who needs no introduction… @ZizouBergs pic.twitter.com/7rwiuQyT03
Du grand Zizou !
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 16:46