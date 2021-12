Plusieurs décla­ra­tions l’ont déjà démontré, Alexander Zverev est très confiant à l’ap­proche de cette saison 2022. Avant d’en­tamer l’ATP Cup, l’Allemand a confirmé ses grandes ambi­tions en confé­rence de presse : « Je crois que 2022 pour­rait être la meilleure saison de ma carrière. En 2018 et 2019, j’étais beau­coup plus jeune. Aujourd’hui, je me sens diffé­rent en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. J’ai beau­coup plus d’ex­pé­rience sur et en dehors du court. »

Visiblement en pleine forme, Alexander Zverev aura l’oc­ca­sion de se tester ce dimanche face à Cameron Norrie pour le compte du premier tour de l’ATP Cup.