Présent à la United Cup délaissée par les ténors, Alexandre Zverev a donc de grandes chances d’être le premier top 5 à débuter sa saison pour défendre les couleurs de son pays, la compétition débutant le 2 janvier.
A part ça, pas de tournois de préparation pour Sascha qui joue déjà gros puisqu’il avait atteint la finale de l’Open d’Australie en 2025, battu facilement par Sinner.
C’est donc une saison très importante pour l’Allemand puisque certains de ses compères de la même génération, on pense à Daniil, Andrey et Stefanos, ne font plus partie du gratin alors que l’Allemand est resté au top, il est 3ème.
Fidèle à son fonctionnement, il n’a rien changé à son staff, son père sera donc toujours dans la box et Alexander va sûrement continuer à s’entraine plus d’heures qu’il n’en faut alors qu’il existe toujours des vraies carences techniques dans son jeu.
Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 12:50