Zverev, 2026, la saison qu’il faut vrai­ment réussir…

Jean Muller
Par Jean Muller

Présent à la United Cup délaissée par les ténors, Alexandre Zverev a donc de grandes chances d’être le premier top 5 à débuter sa saison pour défendre les couleurs de son pays, la compé­ti­tion débu­tant le 2 janvier.

A part ça, pas de tour­nois de prépa­ra­tion pour Sascha qui joue déjà gros puis­qu’il avait atteint la finale de l’Open d’Australie en 2025, battu faci­le­ment par Sinner.

C’est donc une saison très impor­tante pour l’Allemand puisque certains de ses compères de la même géné­ra­tion, on pense à Daniil, Andrey et Stefanos, ne font plus partie du gratin alors que l’Allemand est resté au top, il est 3ème.

Fidèle à son fonc­tion­ne­ment, il n’a rien changé à son staff, son père sera donc toujours dans la box et Alexander va sûre­ment conti­nuer à s’en­traine plus d’heures qu’il n’en faut alors qu’il existe toujours des vraies carences tech­niques dans son jeu. 

Publié le dimanche 28 décembre 2025 à 12:50

