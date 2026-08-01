Exceller dans les catégories jeunes n’est pas toujours gage de réussite au plus haut niveau, des talents gâchés comme Bernard Tomic et Nyck Kyrgios sont de parfaits exemples.
Alexander Zverev est aujourd’hui parmi les cadors du circuit, mais ça n’a pas toujours été le cas. Dans un entretien accordé au présentateur allemand Jens Knossalla, le champion de Roland‐Garros 2026 explique avoir été en retrait parmi les joueurs de sa génération en jeune, notamment derrière un certains Andrey Rublev.
« A 12 ans, on commence à disputer ses premiers tournois européens pour se mesurer aux meilleurs d’Europe. Là‐bas, je n’étais pas toujours le meilleur. Il y en avait d’autres par exemple, Andrey Rublev, qui joue encore aujourd’hui. Il était bien meilleur que moi. Il y avait aussi deux Roumains qui étaient bien meilleurs que moi, ainsi que plusieurs Russes qui l’étaient également. Mais j’étais toujours sixième, septième ou huitième de ma catégorie d’âge en Europe, sans jamais être premier. Jusqu’à un certain âge, je ne prenais pas le tennis très au sérieux. Puis, vers 15–16 ans, j’ai fait une énorme poussée de croissance. Et à 16 ans, je suis devenu numéro un mondial chez les moins de 18 ans. C’est là que j’ai compris que je pouvais devenir un bon joueur de tennis », a souligné le numéro deux mondial dans des propos relayés par Championat.
Publié le samedi 1 août 2026 à 19:35