Exceller dans les caté­go­ries jeunes n’est pas toujours gage de réus­site au plus haut niveau, des talents gâchés comme Bernard Tomic et Nyck Kyrgios sont de parfaits exemples.

Alexander Zverev est aujourd’hui parmi les cadors du circuit, mais ça n’a pas toujours été le cas. Dans un entre­tien accordé au présen­ta­teur alle­mand Jens Knossalla, le cham­pion de Roland‐Garros 2026 explique avoir été en retrait parmi les joueurs de sa géné­ra­tion en jeune, notam­ment derrière un certains Andrey Rublev.

« A 12 ans, on commence à disputer ses premiers tour­nois euro­péens pour se mesurer aux meilleurs d’Europe. Là‐bas, je n’étais pas toujours le meilleur. Il y en avait d’autres par exemple, Andrey Rublev, qui joue encore aujourd’hui. Il était bien meilleur que moi. Il y avait aussi deux Roumains qui étaient bien meilleurs que moi, ainsi que plusieurs Russes qui l’étaient égale­ment. Mais j’étais toujours sixième, septième ou huitième de ma caté­gorie d’âge en Europe, sans jamais être premier. Jusqu’à un certain âge, je ne prenais pas le tennis très au sérieux. Puis, vers 15–16 ans, j’ai fait une énorme poussée de crois­sance. Et à 16 ans, je suis devenu numéro un mondial chez les moins de 18 ans. C’est là que j’ai compris que je pouvais devenir un bon joueur de tennis », a souligné le numéro deux mondial dans des propos relayés par Championat.