Si Alexander Zverev a certes profité des absences de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et de tableaux favo­rables pour remporter ses deux premiers titres du Grand Chelem, à Roland‐Garros et l’US Open, cela n’en­lève en rien à sa perfor­mance d’au­tant qu’un cham­pion doit toujours savoir saisir les oppor­tu­nités qui s’offrent à lui.

C’est notam­ment ce qu’a tenu à souli­gner, avec beau­coup d’hu­mour et de second degré, Benoît Maylin, dans un sketch réalisé pour l’émis­sion « Sans Filet » sur Winamax TV.

« Deux titres du Grand Chelem braqués la même année, cela vous pose un bonhomme. Au 21e siècle, il n’y en a que six qui ont réussi à faire cela, six en 26 ans. Et il n’y a que du caïd, du chef de bande : Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner et Zverev ! Et il a fait mieux qu’eux : il est le seul à avoir gagné deux Grands Chelems la même saison sans battre un seul Top 5 », a notam­ment déclaré Maylin.