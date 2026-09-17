Si Alexander Zverev a certes profité des absences de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, et de tableaux favorables pour remporter ses deux premiers titres du Grand Chelem, à Roland‐Garros et l’US Open, cela n’enlève en rien à sa performance d’autant qu’un champion doit toujours savoir saisir les opportunités qui s’offrent à lui.
C’est notamment ce qu’a tenu à souligner, avec beaucoup d’humour et de second degré, Benoît Maylin, dans un sketch réalisé pour l’émission « Sans Filet » sur Winamax TV.
👮 Zverev : ennemi public numéro 1— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) September 15, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/M98ImPiyKf
« Deux titres du Grand Chelem braqués la même année, cela vous pose un bonhomme. Au 21e siècle, il n’y en a que six qui ont réussi à faire cela, six en 26 ans. Et il n’y a que du caïd, du chef de bande : Federer, Nadal, Djokovic, Alcaraz, Sinner et Zverev ! Et il a fait mieux qu’eux : il est le seul à avoir gagné deux Grands Chelems la même saison sans battre un seul Top 5 », a notamment déclaré Maylin.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 11:05