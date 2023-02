Condamné à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale en avril dernier, Boris Becker avait pu quitter sa prison de Londres en fin d’année dernière et rentrer en Allemagne grâce à un programme de libé­ra­tion anti­cipée. Il a déjà retrouvé son rôle de consul­tant chez Eurosport pendant l’Open d’Australie et pour­rait égale­ment bientôt rejoindre la Fédération Allemande de Tennis.

Avant d’af­fronter la Suisse en Coupe Davis, Alexander Zverev a évoqué cette possibilité.

« L’aide de Boris, on peut toujours en avoir besoin, que l’on soit un joueur, un entraî­neur, la Fédération ou quoi que ce soit. Il sait comment ça fonc­tionne. À coup sûr, il est très impor­tant pour le tennis alle­mand et nous accep­te­rons toujours son aide. »