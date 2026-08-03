C’est le grand sujet de discus­sion de ces derniers jours sur le circuit ATP à l’ap­proche du Masters 1000 de Montréal : les nombreux forfaits des meilleurs joueurs mondiaux avant même le début du tournoi.

Propulsé tête de série n°1 après les absences de plusieurs cadors, Alexander Zverev a longue­ment été inter­rogé sur cette situa­tion lors du Media Day, et plus parti­cu­liè­re­ment sur le cas de Novak Djokovic. À 39 ans, le Serbe gère désor­mais son calen­drier avec une extrême prudence, sélec­tion­nant ses tour­nois au compte‐gouttes afin de préserver son physique pour les rendez‐vous les plus importants.

« Vous pensez vrai­ment que Novak se soucie d’une prime finan­cière plus impor­tante ? Franchement, s’il fallait deviner, je dirais qu’il a plus de 400 millions sur son compte en banque, donc je ne suis pas certain que cela change quoi que ce soit pour lui. Je ne pense pas non plus qu’il se préoc­cupe énor­mé­ment de son clas­se­ment » a déclaré le numéro deux mondial.

