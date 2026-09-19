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Zverev a rendu fou tout le monde : « C’est abso­lu­ment ridi­cule que cela soit auto­risé. C’est ridi­cule du point de vue de l’adversaire, mais aussi de celui des spectateurs »

Par
Thomas S
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Tennis - Us open 2026 - ITF - New York - Pegula - Usa

Récemment de passage sur le podcast, Inside‐In, animé par Mitch Michals, l’an­cien 21e joueur mondial, John Lloyd, est lui aussi revenu sur l’un des sujets récur­rents de l’US Open : la routine inter­mi­nable d’Alexander Zverev au service.

Une manie qui a rendu folle toute la planète tennis, à commencer par certains de ses adver­saires, dont Khachanov et Shelton, mais aussi bon nombre d’ob­ser­va­teurs, dont fait partie l’ex‐joueur britannique. 

« Je vais vous dire une chose : il faut faire quelque chose au sujet du rebond des balles sur le deuxième service. J’ai compté jusqu’à 19 rebonds sur les deuxièmes services de Zverev à plusieurs reprises. C’est abso­lu­ment ridi­cule que cela soit auto­risé, car bien sûr, il n’y a pas de limite de temps pour les deuxièmes services ; il y en a une pour le premier, mais pas pour le deuxième. Il faut faire quelque chose à ce sujet, car c’est ridi­cule. C’est ridi­cule du point de vue de l’adversaire, mais aussi de celui des spec­ta­teurs. Tous ceux à qui j’en parle deviennent fous quand ils regardent le match. On a envie de leur dire : “Allez, dépêchez‐vous !” C’est une chose que j’aimerais voir changer. »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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