Alexander Zverev rejoint l’avis de Dominic Thiem et d’autres joueurs du circuit sur la diffi­culté de garder de la moti­va­tion dans la bulle sani­taire. Il a été inter­rogé à ce sujet lors du tournoi de Munich, où il joue ce vendredi pour une place en demi‐finales.

« Nous sommes dans une bulle depuis neuf mois. À Rotterdam, je pani­quais. Nous ne pouvions être qu’à l’hôtel et sur le terrain indoor. Il n’y avait pas d’air frais à respirer et aucun contact avec le monde exté­rieur. Je comprends parfai­te­ment Dominic Thiem, moi aussi j’ai eu du mal à trouver des idées et surtout de la motivation ».