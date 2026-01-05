La saison 2026 n’a à peine commencé et Alexander Zverev est déjà dans tous ses états.

Battu par le reve­nant, Hubert Hurkacz, qui n’avait plus joué depuis le mois de juin dernier, lors de la United Cup entre l’Allemagne et la Pologne, le 3e joueur mondial s’est lâché lors d’un chan­ge­ment de côté.

Frustré par son niveau de jeu et la qualité de service de son adver­saire, Sascha a laissé éclater sa colère auprès de son père, capitaine.

« Pourquoi je ne sers pas ? Non, il n’a pas joué depuis deux putains d’an­nées, et il sert à 230 km/h. Le soir, quand il fait froid, putain, c’est complè­te­ment dingue. Ce type peut à peine marcher, et il sert. »