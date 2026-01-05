La saison 2026 n’a à peine commencé et Alexander Zverev est déjà dans tous ses états.
Battu par le revenant, Hubert Hurkacz, qui n’avait plus joué depuis le mois de juin dernier, lors de la United Cup entre l’Allemagne et la Pologne, le 3e joueur mondial s’est lâché lors d’un changement de côté.
Frustré par son niveau de jeu et la qualité de service de son adversaire, Sascha a laissé éclater sa colère auprès de son père, capitaine.
Here’s the video https://t.co/ikNvWFcpX5 pic.twitter.com/49b6KdJB9e— til polarity’s end 🎾⚡#SpalettiIN⚡⚫⚪ (@lildarkcage) January 5, 2026
« Pourquoi je ne sers pas ? Non, il n’a pas joué depuis deux putains d’années, et il sert à 230 km/h. Le soir, quand il fait froid, putain, c’est complètement dingue. Ce type peut à peine marcher, et il sert. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 14:44