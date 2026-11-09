Alexander Zverev commence à être fatigué des ques­tions sur sa légi­ti­mité en tant que numéro 1 mondial. Une semaine après être monté pour la première fois de sa carrière sur le trône de l’ATP, l’Allemand a une nouvelle fois dû se justi­fier lors d’une inter­view accordée au Corriere della Sera. Non sans une bonne pointe d’aga­ce­ment. Extraits.

Deux tour­nois du Grand Chelem remportés sans avoir battu Sinner, qui était à Paris, ni Alcaraz, qui était à New York. Ce n’est pas de ta faute si tu ne les a pas croisés dans le tableau, mais selon une partie de l’opinion publique, devenir n° 1 avec un bilan négatif face à ces deux favoris, c’est un crime.

« Est‐ce que ça l’est pour vous ? ».

Non.

« Alors pour­quoi me posez‐vous cette question ? ».

Parce que beau­coup se posent la ques­tion : c’est un sujet qui fait débat.

« Je vais vous répondre ainsi : je peux affronter et essayer de battre celui que je trouve de l’autre côté du filet. Je n’y suis pour rien si Jannik a eu un coup de chaleur à Paris et si Carlos a été éliminé à Flushing par Shelton, que j’ai d’ailleurs battu en finale. J’espère les affronter à nouveau lors des prochaines saisons : que puis‐je faire d’autre ? »