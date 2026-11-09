Alexander Zverev commence à être fatigué des questions sur sa légitimité en tant que numéro 1 mondial. Une semaine après être monté pour la première fois de sa carrière sur le trône de l’ATP, l’Allemand a une nouvelle fois dû se justifier lors d’une interview accordée au Corriere della Sera. Non sans une bonne pointe d’agacement. Extraits.
Deux tournois du Grand Chelem remportés sans avoir battu Sinner, qui était à Paris, ni Alcaraz, qui était à New York. Ce n’est pas de ta faute si tu ne les a pas croisés dans le tableau, mais selon une partie de l’opinion publique, devenir n° 1 avec un bilan négatif face à ces deux favoris, c’est un crime.
« Est‐ce que ça l’est pour vous ? ».
Non.
« Alors pourquoi me posez‐vous cette question ? ».
Parce que beaucoup se posent la question : c’est un sujet qui fait débat.
« Je vais vous répondre ainsi : je peux affronter et essayer de battre celui que je trouve de l’autre côté du filet. Je n’y suis pour rien si Jannik a eu un coup de chaleur à Paris et si Carlos a été éliminé à Flushing par Shelton, que j’ai d’ailleurs battu en finale. J’espère les affronter à nouveau lors des prochaines saisons : que puis‐je faire d’autre ? »
Publié le lundi 9 novembre 2026 à 18:50