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Zverev à un jour­na­liste sur Alcaraz et Sinner : « Est‐ce un crime selon vous ? Alors pour­quoi me poser cette question ? »

Par
Thomas S
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Alexander Zverev commence à être fatigué des ques­tions sur sa légi­ti­mité en tant que numéro 1 mondial. Une semaine après être monté pour la première fois de sa carrière sur le trône de l’ATP, l’Allemand a une nouvelle fois dû se justi­fier lors d’une inter­view accordée au Corriere della Sera. Non sans une bonne pointe d’aga­ce­ment. Extraits. 

Deux tour­nois du Grand Chelem remportés sans avoir battu Sinner, qui était à Paris, ni Alcaraz, qui était à New York. Ce n’est pas de ta faute si tu ne les a pas croisés dans le tableau, mais selon une partie de l’opinion publique, devenir n° 1 avec un bilan négatif face à ces deux favoris, c’est un crime.
« Est‐ce que ça l’est pour vous ? ».

Non.
« Alors pour­quoi me posez‐vous cette question ? ».

Parce que beau­coup se posent la ques­tion : c’est un sujet qui fait débat.
« Je vais vous répondre ainsi : je peux affronter et essayer de battre celui que je trouve de l’autre côté du filet. Je n’y suis pour rien si Jannik a eu un coup de chaleur à Paris et si Carlos a été éliminé à Flushing par Shelton, que j’ai d’ailleurs battu en finale. J’espère les affronter à nouveau lors des prochaines saisons : que puis‐je faire d’autre ? »

Publié le lundi 9 novembre 2026 à 18:50

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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