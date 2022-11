Six mois après sa terrible chute contre Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros Alexander Zverev va faire son retour lors de la Diriyah Tennis Cup, une exhi­bi­tion qui se tiendra du 8 au 10 décembre en Arabie Saoudite. L’Allemand retrou­vera à cette occa­sion l’un de ses meilleurs amis sur le circuit : Dominic Thiem, contre qui il a perdu la finale de l’US Open 2020.

« Après avoir été blessé pendant si long­temps, il est normal que beau­coup de joueurs me manquent. Même si nous sommes rivaux, j’ai aussi beau­coup d’amis en tournée. C’est normal qu’ils me manquent. L’un d’entre eux est Dominic Thiem. J’ai l’im­pres­sion que nous nous sommes à peine vus ces deux dernières années. En 2021, il a passé beau­coup de temps blessé et en 2022, c’est moi qui ai été malchan­ceux. Je sais que je lui manque aussi, et même si nous nous envoyons beau­coup de textos, cela fait long­temps que nous ne nous sommes pas vus en vrai », a confié le 12e joueur mondial dans des propos rapportés par Tennis365.