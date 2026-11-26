Alexander Zverev était présent en confé­rence de presse aux côtés de ses coéqui­piers avant le début de la rencontre de Coupe Davis oppo­sant l’Allemagne à la Grande‐Bretagne.

Le numéro un mondial s’est légè­re­ment agacé au moment d’être inter­rogé sur son affaire judi­ciaire, qui refait surface à la suite de décla­ra­tions qu’il aurait tenues au sujet de son innocence.

Double vain­queur en Grand Chelem cette saison, l’Allemand a rapi­de­ment coupé court à la discus­sion, expli­quant qu’il ne souhai­tait plus s’exprimer sur le sujet.

Brenda Patea, the mother of Zverev’s child, recently filed a lawsuit rela­ting to the world No.1 being on record as saying, “My inno­cence has been proven,” first reported by @BenRothenberg.



Zverev responded to the news in a press confe­rence ahead of Germany’s Davis Cup… — The First Serve (@TheFirstServeAU) November 26, 2026

« Non, je pense que je suis inno­cent. Mais je me suis déjà exprimé là‐dessus. Pour être honnête, je n’ai pas vrai­ment envie de parler de ce sujet, car cela remonte à cinq ou six ans. Je me suis déjà exprimé là‐dessus » a déclaré le numéro un mondial.