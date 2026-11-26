Alexander Zverev était présent en conférence de presse aux côtés de ses coéquipiers avant le début de la rencontre de Coupe Davis opposant l’Allemagne à la Grande‐Bretagne.
Le numéro un mondial s’est légèrement agacé au moment d’être interrogé sur son affaire judiciaire, qui refait surface à la suite de déclarations qu’il aurait tenues au sujet de son innocence.
Double vainqueur en Grand Chelem cette saison, l’Allemand a rapidement coupé court à la discussion, expliquant qu’il ne souhaitait plus s’exprimer sur le sujet.
« Non, je pense que je suis innocent. Mais je me suis déjà exprimé là‐dessus. Pour être honnête, je n’ai pas vraiment envie de parler de ce sujet, car cela remonte à cinq ou six ans. Je me suis déjà exprimé là‐dessus » a déclaré le numéro un mondial.
Publié le jeudi 26 novembre 2026 à 11:46