Alexander Zverev n’a pas l’intention de relâcher la pression à l’amorce de cette fin de saison.
Alors qu’on pouvait imaginer que l’Allemand allait ralentir un peu le rythme après son sacre à Roland‐Garros et sa finale à Wimbledon, il n’en est rien puisqu’il vient d’achever 10 jours de préparation intensive au sein de la Rafa Nadal Academy, à Majorque.
Interrogé sur le site internet de l’académie, l’actuel 2e joueur mondial a fait part de son enthousiasme d’avoir pu obtenir l’aide précieuse de Toni et Rafa.
« Toni est d’une grande aide. Il passe beaucoup de temps avec nous sur le court et Rafa est également venu à deux reprises. C’est toujours très intéressant d’entendre son avis sur mon jeu. Cela fait dix ans que je joue contre Rafa et connaître son point de vue, tant sur ce que je fais bien que sur ce que je peux encore améliorer, est très précieux. Je continue à vouloir m’améliorer chaque jour, alors les avoir à mes côtés m’a été d’une grande aide », a déclaré celui qui sera la tête de série numéro 1 du Masters 1000 de Montréal qui débute ce mercredi 2 août.
Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 17:18