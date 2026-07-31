Accueil ATP

Zverev, après 10 jours de prépa­ra­tion chez Nadal : « Toni passe beau­coup de temps avec nous sur le court et Rafa est égale­ment venu à deux reprises. C’est toujours très inté­res­sant d’entendre son avis sur mon jeu »

Par
Thomas S
-
6

Alexander Zverev n’a pas l’in­ten­tion de relâ­cher la pres­sion à l’amorce de cette fin de saison.

Alors qu’on pouvait imaginer que l’Allemand allait ralentir un peu le rythme après son sacre à Roland‐Garros et sa finale à Wimbledon, il n’en est rien puis­qu’il vient d’achever 10 jours de prépa­ra­tion inten­sive au sein de la Rafa Nadal Academy, à Majorque.

Interrogé sur le site internet de l’aca­démie, l’ac­tuel 2e joueur mondial a fait part de son enthou­siasme d’avoir pu obtenir l’aide précieuse de Toni et Rafa. 

« Toni est d’une grande aide. Il passe beau­coup de temps avec nous sur le court et Rafa est égale­ment venu à deux reprises. C’est toujours très inté­res­sant d’entendre son avis sur mon jeu. Cela fait dix ans que je joue contre Rafa et connaître son point de vue, tant sur ce que je fais bien que sur ce que je peux encore améliorer, est très précieux. Je continue à vouloir m’amé­liorer chaque jour, alors les avoir à mes côtés m’a été d’une grande aide », a déclaré celui qui sera la tête de série numéro 1 du Masters 1000 de Montréal qui débute ce mercredi 2 août. 

Publié le vendredi 31 juillet 2026 à 17:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥