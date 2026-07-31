Alexander Zverev n’a pas l’in­ten­tion de relâ­cher la pres­sion à l’amorce de cette fin de saison.

Alors qu’on pouvait imaginer que l’Allemand allait ralentir un peu le rythme après son sacre à Roland‐Garros et sa finale à Wimbledon, il n’en est rien puis­qu’il vient d’achever 10 jours de prépa­ra­tion inten­sive au sein de la Rafa Nadal Academy, à Majorque.

Interrogé sur le site internet de l’aca­démie, l’ac­tuel 2e joueur mondial a fait part de son enthou­siasme d’avoir pu obtenir l’aide précieuse de Toni et Rafa.

« Toni est d’une grande aide. Il passe beau­coup de temps avec nous sur le court et Rafa est égale­ment venu à deux reprises. C’est toujours très inté­res­sant d’entendre son avis sur mon jeu. Cela fait dix ans que je joue contre Rafa et connaître son point de vue, tant sur ce que je fais bien que sur ce que je peux encore améliorer, est très précieux. Je continue à vouloir m’amé­liorer chaque jour, alors les avoir à mes côtés m’a été d’une grande aide », a déclaré celui qui sera la tête de série numéro 1 du Masters 1000 de Montréal qui débute ce mercredi 2 août.