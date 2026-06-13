S’il n’a pas remporté le tournoi du Grand Chelem le plus relevé de l’his­toire, lors de son sacre il y a quelques jours à Roland‐Garros, Alexander Zverev a eu le mérite d’as­sumer son statut et de ne pas craquer sous l’énorme pression.

Du coup, lorsque l’Allemand est inter­rogé sur les remarques au sujet de son titre à Paris, il donne une réponse assez claire et juste sur la fameuse notion de chance.

« Je pense que nous avons vrai­ment mérité cette victoire. Nous avons fait presque tout, ou en tout cas beau­coup de choses, pour atteindre ce succès. Bien sûr, il y a eu quelques critiques. Enfin, pas vrai­ment des critiques, mais des commen­taires de la part de nombreuses personnes qui disaient : “Bon, Sinner a perdu, Alcaraz n’a même pas joué.” Mais combien de malchance ai‐je eu en Grand Chelem ces dernières années ? Je pense qu’il est normal d’avoir un peu de chance une fois dans une carrière, et je suis plus qu’heureux d’accepter cette chance. »