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Zverev : « Après mon titre à Roland‐Garros, il y a eu des commen­taires de nombreuses personnes disant : ‘Sinner était éliminé et Alcaraz n’a même pas joué’. Mais combien de malchance ai‐je eu en Grand Chelem ces dernières années ? »

Par
Thomas S
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S’il n’a pas remporté le tournoi du Grand Chelem le plus relevé de l’his­toire, lors de son sacre il y a quelques jours à Roland‐Garros, Alexander Zverev a eu le mérite d’as­sumer son statut et de ne pas craquer sous l’énorme pression. 

Du coup, lorsque l’Allemand est inter­rogé sur les remarques au sujet de son titre à Paris, il donne une réponse assez claire et juste sur la fameuse notion de chance. 

« Je pense que nous avons vrai­ment mérité cette victoire. Nous avons fait presque tout, ou en tout cas beau­coup de choses, pour atteindre ce succès. Bien sûr, il y a eu quelques critiques. Enfin, pas vrai­ment des critiques, mais des commen­taires de la part de nombreuses personnes qui disaient : “Bon, Sinner a perdu, Alcaraz n’a même pas joué.” Mais combien de malchance ai‐je eu en Grand Chelem ces dernières années ? Je pense qu’il est normal d’avoir un peu de chance une fois dans une carrière, et je suis plus qu’heureux d’accepter cette chance. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 18:51

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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