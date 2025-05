Interrogé sur son « ami » Novak, Zverev a eu une réponse plutôt claire.

« Il n’y a qu’ici qu’il a déclaré forfait, non ? Il a joué tous les autres tour­nois. Peut‐être n’a‐t‐il pas joué à son niveau ou à son goût, mais qui peut le faire parfois ? Si on ne gagne pas le tournoi, si on est un joueur de haut niveau et qu’on ne le gagne pas, on rentre toujours un peu énervé et un peu déçu. Je continue de croire qu’une fois qu’il aura trouvé son jeu, il restera l’un des joueurs les plus dange­reux du monde. Ses capa­cités ne font aucun doute. La ques­tion est plutôt de savoir s’il en a encore envie. S’il veut encore travailler. C’est une ques­tion qu’il se pose. Je ne peux pas y répondre. »