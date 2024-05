Forcément après sa victoire pour son entrée en lice face à Aleksandar Vukic 6–0, 6–4, les médias ont demandé à Zverev de s’ex­primer au sujet de Dominic et son annonce de fin de carrière. On sait que les deux cham­pions été des amis.

« C’est étrange, c’est un peu ma géné­ra­tion. C’est vrai­ment dommage qu’il arrête à cause d’une bles­sure, et non parce qu’il pense avoir assez joué. On sait tous que la raison prin­ci­pale est bien sûr la bles­sure au poignet, avec laquelle il se bat depuis des années. Mon frère a eu exac­te­ment la même en 2014 mais la grande diffé­rence, c’est que mon frère a été opéré. Il a été absent pendant neuf mois, tout a pris plus de temps que sans opéra­tion. Mais ensuite, le poignet était plus fort que jamais. La réalité est que je perds l’un de mes meilleurs amis sur le circuit. C’est l’un des plus grands cham­pions que nous ayons. Il a été l’un des rares à battre les trois meilleurs joueurs du monde »