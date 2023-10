Dans un papier très étoffé de nos confrères de Tennis.com, on apprend énor­mé­ment de choses concer­nant Andrey Rublev qui semble bien être l’un des joueurs les plus appré­ciés et les plus touchants du circuit. D’ailleurs, Zverev inter­rogé à ce sujet, livré un témoi­gnage élogieux de son collègue de travail.

« ll est très attentif à tout le monde, à son entou­rage. Il le montre toujours avec les fans, avec les enfants autour des terrains de tennis. Au final, je pense qu’ll est très incom­pris d’une certaine manière à cause de son compor­te­ment sur le court. Mais cela n’a abso­lu­ment rien à voir avec le type de personne qu’il est »