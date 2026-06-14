Dans son inter­view accordée à Esquire, Zverev est plus calme, plus posé. On sent que le titre acquis à Roland Garros l’a apaisé.

« C’est une idée fausse, car le tennis sur gazon n’a rien à voir avec ce style de jeu agressif. Bien sûr, il faut jouer de manière agres­sive, mais ce n’est pas le facteur déter­mi­nant pour bien jouer sur gazon ou non. Le facteur déter­mi­nant pour bien jouer sur gazon, c’est de savoir si l’on est capable de se déplacer sur cette surface. C’est l’alpha et l’oméga. Et pour moi, avec mes 2 mètres et mes 95 kg, c’est diffi­cile. J’ai incroya­ble­ment bien joué sur gazon en 2024. J’avais dit à l’époque que je me sentais mieux que jamais. Que s’est‐il passé ? J’ai glissé et je me suis cassé un os du genou. Ce sont le genre de choses qui ne peuvent arriver que sur gazon. Parce que je sais jouer sur des surfaces rapides. J’ai remporté Paris‐Bercy il y a deux ans. C’était le court en dur le plus rapide de ces dix dernières années. J’ai remporté Cincinnati, l’un des courts en dur les plus rapides au monde. J’ai remporté les Jeux olym­piques, là‐bas c’était incroya­ble­ment rapide. La vitesse de la surface me convient. C’est le dépla­ce­ment qui pose problème. C’est mon seul problème, et je dois m’y adapter »