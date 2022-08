Zverev (au sujet de son enfance avec son diabète) : « Parfois, j’étais invité aux anniversaires de copains d’école et leurs parents ne me laissaient pas manger de gâteau »

Nos confrères de l’Equipe ont contacté Sascha Zverev suite à son annonce de la créa­tion d’une fonda­tion qui veut venir en aide aux diabétiques.

Dans cet entre­tien remar­quable, le joueur alle­mand évoques des souve­nirs doulou­reux quand il était enfant, ça fait presque froid dans le dos.

« J’avais honte. À l’école déjà, j’étais mal à l’aise avec ça. On s’est souvent moqué de moi. Je me souviens d’une fois, je devais être en CM2, quel­qu’un avait volé tout mon maté­riel, mon lecteur (de glycémie), mon insu­line… J’ai fini par le retrouver dehors, par terre, tota­le­ment cassé. Je ne me suis jamais vrai­ment débar­rassé de ce trau­ma­tisme d’en­fance, c’était toujours dans un coin de ma tête. J’ai eu beau­coup de mauvaises expé­riences quand j’étais petit. Parfois, j’étais invité aux anni­ver­saires de copains d’école et leurs parents ne me lais­saient pas manger de gâteau. Ils me disaient : « Tu as la maladie du sucre, tu n’as pas le droit d’en manger. » J’étais exclu. Aujourd’hui, je veux aider en racon­tant mon histoire. »

