Avant son retour sur le court soldé par une petite correc­tion face à Medvedev (0−6, 4–6) après une victoire sur Thiem dans un format parti­cu­lier, le joueur alle­mand avait répondu à non confrères de Sky Sport Allemagne.

Au delà de son look discu­table pour cet entre­tien, on peut souli­gner que Sascha n’a pas changé, et que sa fameuse grande humi­lité est toujours intacte et ce malgré une longue absence liée à sa grave bles­sure à la cheville contractée à Roland‐Garros.

„Ich möchte auch die Nummer 1 werden. Ich könnte auch hier sitzen und sagen ich werde nächstes Jahr die 1 der Welt. Ich bin da aber eher jemand, der alles dafür tut, dass es passiert und nicht vor der Kamera sitzt und es nur sagt.“ 💪🏼



S’exprimant au sujet de la place de numéro 1 mondial, Alexander a annoncé la couleur.

« Je veux aussi être numéro 1. Je pour­rais aussi m’as­seoir ici et dire que je serai numéro 1 mondial l’année prochaine. Mais je suis plutôt quel­qu’un qui fait tout pour que ça se produise et qui ne s’as­sied pas devant la caméra et se contente de le dire »